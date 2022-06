Na 21 jaar is er een doorbraak in een verkrachtingszaak van een negentienjarige vrouw op Rotterdam-Blaak. Een 39-jarige man uit Rotterdam is twee weken geleden in België opgepakt voor een drugsdelict, waarna zijn DNA werd afgenomen. Hieruit kwam een match naar voren, die leidde naar het onderzoek uit 2001, meldt de Rotterdamse politie.

Op 1 april 2001 werd een negentienjarige vrouw door vier mannen verkracht op Rotterdam-Blaak. Een van de mannen werd gelijk opgepakt, maar de politie is er nooit achtergekomen wie de andere drie mannen waren. Tot twee weken geleden. Op 26 mei 2022, Hemelvaartsdag, is de doorbraak er dan: de Belgische politie arresteert een 39-jarige Rotterdammer voor een drugsdelict en na een DNA-test wordt hij in de databanken gematcht met het zedendelict. De man was bij de verkrachting nog maar achttien jaar oud. 'Eindelijk gerechtigheid' Het slachtoffer, een vrouw die inmiddels 40 jaar is, had dit nooit zien aankomen. "Ik ben heel dankbaar dat zelfs na 21 jaar een verdachte is aangehouden. Ik kan het nu echt verwerken en er komt eindelijk gerechtigheid", laat zij via de politie weten. De 39-jarige man uit Rotterdam is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vandaag verscheen hij voor de Raadkamer. Er is besloten dat hij negentig dagen vast blijft zitten. Daarna volgt de zitting. Verjaringstermijn Door een wetswijziging in 2013 verjaren zedendelicten zoals verkrachtingen niet meer. Om die reden kunnen politie en het Openbaar Ministerie opnieuw aan de slag met nieuwe informatie in dit soort zaken. "Een onderzoek kan afgesloten zijn, maar met nieuwe waardevolle informatie wordt de zaak meteen weer geopend", vertelt een politierechercheur.