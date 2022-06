Een 69-jarige snorfietser is donderdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij door rood reed op de Groene Kruisweg ter hoogte van de Driemansteeweg. Terwijl hij met zijn scooter richting Rotterdam-Charlois reed, werd hij geraakt door een afslaande auto.

De politie bevestigt dat de man door rood reed. Volgens de politiewoordvoerder is de man met zijn hoofd op de stoep terechtgekomen en met behoorlijk letsel naar het Erasmus MC gebracht. De autobestuurder heeft de snorfietser niet hard geraakt, maar was het vooral de val die tot het ernstige letsel leidde. "De auto stond stil voor het stoplicht en terwijl hij aan het optrekken was, raakte hij de snorfiets", aldus de woordvoerder.

Na het ongeluk was er veel verkeerschaos op omliggende wegen. Het team verkeer van de forensische opsporing doet verder onderzoek naar de aanrijding.