Een vrouw uit Rotterdam is gewond geraakt aan haar hand nadat ze een onbeheerde tas had weggegooid met daarin drie flessen met een zure vloeistof. Ze vond de tas op het Ernest Groosmanplein in Rotterdam-Zuid. Bij het weggooien, ontplofte één van de flessen. "Daarbij is vloeistof op haar hand gekomen", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De buurtbewoonster is direct onderzocht door personeel van de ambulance. "Ze kon de vloeistof voor een groot deel al zelf van haar hand wassen", zegt de woordvoerder. "De verwondingen vielen mee.'' De brandweer was snel ter plaatse voor onderzoek. Ook het Team Explosieven Verkenning van de politie kwam naar de plek toe. De overgebleven flessen zijn onschadelijk gemaakt door een blusrobot van de brandweer. De politie is een onderzoek gestart naar de onbeheerde tas. "We willen uitzoeken wat er precies inzat en waarom de tas op die plek lag", aldus de politie.