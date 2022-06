Een flinke domper voor alle fans: Rotterdam Zingt gaat deze zomer toch niet door. De organisatie van het meezingfestijn op het Rotterdamse Schouwburgplein heeft de negende editie van het gratis evenement niet rond kunnen krijgen. Gehoopt wordt op een doorstart volgend jaar.

"Met pijn in het hart laten wij jullie weten dat er deze zomer geen Rotterdam Zingt plaatsvindt", meldt de organisatie Nederland Zingt Mee op de Facebook-pagina van het populaire evenement. "Om uiteenlopende redenen is het niet haalbaar het meezingfeest dit jaar te realiseren. Het evenement verdwijnt echter niet! Achter de schermen wordt hard aan de toekomst van Rotterdam Zingt gewerkt."

Financiën

Eind vorige maand zag het er nog zo zonnig uit. De organisatie was druk met de laatste puntje op de i, vertelde Chantal Wessels van Nederland Zingt Mee toen. Wel waren er zorgen over de financiën. Wat er precies is misgegaan, is onduidelijk, de organisatie is onbereikbaar voor uitleg. Het meezingfeest Vlissingen Zingt, van dezelfde organisator, gaat wel door op 6 augustus.

Rotterdam Zingt trekt al jaren vele duizenden enthousiaste bezoekers, eerst bij de Laurenskerk, daarna op het Schouwburgplein. Nu bijna alles weer doorgaat, was de verwachting dat ook Rotterdam Zingt weer van de partij zou zijn. Het publiek zingt samen met het koor op het podium nationale en internationale klassiekers van onder andere André Hazes, Abba en Tom Jones. Op grote schermen loopt de songtekst mee.

De fans reageren teleurgesteld. 'Wat is dit jammer! Als ik ergens naar uitkeek dan was het wel dit feest!' en 'Mensen kijken uit naar iets positiefs na al die jaren van toch wel iets van isolement. Dit feest is zo ontzettend fijn. Ik begrijp het niet' zijn slechts enkele van de honderden Facebook-reacties op het afblazen van het feest.