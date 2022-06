Het hoger onderwijs staat onder druk vanwege een krimp in studentenaantallen en grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. Om de positie van het hbo te versterken, is een commissie in het leven geroepen. Deze staat onder leiding van Ron Bormans, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam.

Het hbo kan voor een deel aan de vraag van de arbeidsmarkt voldoen, benadrukt Bormans in gesprek met ScienceGuide, een nieuwssite voor wetenschap en hoger onderwijs. Maar de studentenaantallen worden wel steeds kleiner, omdat steeds meer van hen kiezen voor wetenschappelijk onderwijs. Roep om arbeidskrachten Dat kan voor problemen zorgen. Hogescholen horen een steeds luidere roep om arbeidskrachten en universiteiten worden overspoeld door groeiende studentenaantallen. "Er komt nauwelijks nog een vvo-er naar het hbo, iets wat eerder heel normaal was", zegt Bormans. "En havisten willen naar het vwo om daarna naar de universiteit te kunnen." Hij zegt bijna dagelijks te vergaderen met werkgevers uit de Rotterdamse haven die smeken om mensen. "Hoe gaan we hier in de haven in vredesnaam vorm geven aan de energietransitie?" zeggen ze dan. Bormans hoopt met het rapport van de commissie perspectief te bieden aan het hbo.