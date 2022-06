Nadat het is gered van de sloop, zijn er nu plannen om het Veerhuis aan de Schiemond uit te breiden. Het gebouwtje krijgt een aanbouw zodat het in de toekomst dienst dan doen als 'schrijvershuis', zoals de filantropische stichting Droom en Daad graag wil.

De uitbreidingsplannen kwamen woensdag aan het licht in de welstandscommissie. De bedoeling is dat in het verlengde van het pand, aan de andere kant van het magazijn, een omhoogstekende ruimte komt. "Een additie die verwijst naar het veerhuis met een puntje omhoog'', lichtte architect Ard de Vries toe.

Deze aanbouw is niet voorzien in het contract dat eigenaar Droom en Daad met de gemeente heeft gesloten, vertelde hij. "Daarom willen we graag een uitspraak van de welstandscommissie of dit gewenst is.'' De welstandscommissie was te spreken over de plannen, bleek aan het einde van de zitting, maar had nog wel opmerkingen over de uitwerking. "Wij zijn in principe positief, al moet wel de juiste balans worden gevonden tussen Oud en Nieuw.''

Vertrekpunt

Het monumentale Veerhuis, uit 1917, diende ooit als vertrekpunt voor de veerdienst naar de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Het schrijvershuis moet een plek worden waar schrijvers zich kunnen terugtrekken, maar waar ook workshops en dergelijke worden gegeven.