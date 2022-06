De kersverse wereldster Ron Adelaar (62) geeft op 17 juni een concert in LantarenVenster. Het wordt pas het tweede optreden voor de pianist die in twee jaar tijd meer dan honderd miljoen keer via Spotify werd gestreamd.

Iedere maand luisteren zo'n miljoen mensen wereldwijd naar de muziek van Adelaar. Een ongekend succes dat min of meer uit de lucht kwam vallen. Adelaar speelde al 40 jaar voor zichzelf, totdat zoon Ivo voorstelde om zijn werk op Spotify te zetten. Zijn meditatieve pianomuziek sloeg aan. Inmiddels heeft de voormalige HR-manager zijn baan opgezegd en geeft hij concerten. Zijn eerste optreden was in TivoliVredenburg, het tweede volgt op 17 juni in Rotterdam.