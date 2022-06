Deze maand komt er een einde aan de grootschalige asbestsanering van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De saneerders hebben dan ongeveer 400.000 kilo asbesthoudend materiaal uit het bijna negentig jaar oude pand aan het Museumpark in het centrum van de stad gesloopt.

Het opruimen heeft een kleine anderhalf jaar geduurd. De asbest zat vooral in en rond de leidingen voor de luchtcirculatie en klimaatbeheersing die nog uit 1934 stammen, de tijd dat het museum is gebouwd. In een volgende fase van de renovatie wordt een geheel nieuw luchtcirculatiesysteem geïnstalleerd.

Het opruimen van het asbest duurde enkele maanden langer dan aanvankelijk was ingeschat. Dat kwam vooral door de coronapandemie en het tekort aan personeel. De afgelopen veertien maanden waren er dagelijks tussen de 35 en vijftig vaklieden aan het werk. "De uitloop van deze werkzaamheden heeft geen gevolgen voor de einddatum van het hele project", zegt een woordvoerder van de saneerders. De opknapbeurt is onder meer nodig vanwege het asbest en omdat het gebouw niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Het verwijderen van asbest is slechts een eerste stap, daarna volgt een grootse verbouwing naar een ontwerp van architect Francine Houben. De renovatie en verbouwing in z'n geheel vergt veel meer tijd dan eerder werd gedacht. Afgelopen najaar werd bekend dat het museum niet heropent in februari 2026, zoals in 2019 de bedoeling was, maar pas in de eerste helft van 2029. Medio 2023 presenteert Houben het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad.

Hoeveel de asbestsanering heeft gekost wil een woordvoerder van de gemeente Rotterdam niet zeggen. "De kosten vallen binnen het gehele renovatiebudget van 223 miljoen euro. Een nadere specificatie van de kosten van asbestsanering geven we niet.''