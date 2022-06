Sportschool TrainMore aan de Coolsingel in Rotterdam-Centrum is dinsdagavond ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur woedde in de sauna van het complex. Zeker 40 mensen moesten daardoor het pand verlaten. Zij werden opgevangen in het stadhuis. Er raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kregen rond 22.20 uur de melding dat er brand was uitgebroken in de sauna van de sportschool, op de eerste verdieping. Eenmaal ter plaatse werd een ruit ingetikt om het vuur te kunnen blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de hele omgeving van de Coolsingel te ruiken was. Het ventileren van het pand duurde nog uren. Op straat waren na de brand nog veel mensen in sportkleding te zien.

‘Vlammen uit de sauna’

Voor de sporters was het duidelijk dat ze het pand snel moesten verlaten, vertelt de 21-jarige Alex. Hij was aan het sporten toen de brand uitbrak. ,,Het brandalarm ging af. Uit de sauna kwam tegelijkertijd veel rook, en duidelijk geen stoom. Niet veel later hoorde ik iemand zeggen dat daar vlammen te zien waren’’, vertelt hij – met zijn sportkleding nog aan.

Hij staat op straat met een warmhouddeken van folie om zich heen heengeslagen. In zijn hand heeft hij een zak vol snacks van de McDonald’s die even verderop zit. ,,We moeten nog wel een tijd wachten, en ik kan niet naar huis. Mijn huissleutels en andere spullen liggen nog in een kluisje.’’

Over een oorzaak van de brand is nog niks bekend, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ,,Het kan zijn dat het een technische oorzaak heeft, bijvoorbeeld in de apparatuur van de sauna. Maar daarover kunnen we nu niks zinnigs zeggen.’’