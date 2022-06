Bijna een jaar werd Wensley M. (35) door justitie aangewezen als de man die brand stichtte in een woning aan de Norma in Capelle aan den IJssel. Rechters spraken hem dinsdag echter vrij van dat misdrijf.

De bewoonster van het huis bood de dakloze M. op 3 augustus een slaapplek aan. Toen ze ruzie kregen, zou hij de vrouw niet alleen hebben geslagen, maar naar verluidt ook hebben gedreigd om brand te stichten. Kort nadat hij vertrok, was er daadwerkelijk vuur ontstaan.

Tijdens zijn rechtszaak ontkende M. de brandstichting. De rechters onderschreven dat dit niet kon worden bewezen. Zo verklaarde de bewoonster eerder dat ze rookte in bed en stelde M. dat heel huis bezaaid lag met half uitgedrukte peuken.

Sigaret

"De rechtbank kan niet vaststellen dat M. als laatste in de woning was toen hij die om 6.42 uur verliet", klonk het vonnis. "En de rechtbank is van oordeel dat het niet uit te sluiten is dat de brand is begonnen met een niet goed uitgemaakte sigaret in het bed van de aangeefster."

Aan de mishandeling van diezelfde vrouw en een reeks andere misdrijven zoals een straatroof werd M. schuldig bevonden. Hiervoor stuurden de rechters hem voor twee jaar naar een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). In de vijf jaar ervoor was de zwerver al drie keer veroordeeld tot een celstraf. "Hopelijk gooit hij in de ISD het roer om."