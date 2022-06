Een horde aan politieauto's reed vanmiddag naar tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal toe na een melding over een mogelijke ontsnappingspoging. Maar dat bleek vals alarm. "Het ging om een patiënt die uit boosheid zijn raam kapot had geslagen, maar nooit wilde ontsnappen", aldus Cees Siermann, woordvoerder van de tbs-kliniek.

Door het kapotslaan van het raam, is een alarm gestuurd naar de politie om haar uit voorzorg te alarmeren. "De politie heeft dat vervolgens vertaald als een ontsnappingspoging", zegt Siermann. "Maar dat was het niet. De patiënt is ook niet weggeweest."

De politie spreekt over een 'veiligheidssituatie omtrent een patiënt'. "De tbs-kliniek heeft ervoor gekozen om bijstand te vragen van de politie", aldus een woordvoerder.

Nadat er alarm was geslagen, zijn medewerkers van de tbs-kliniek direct in gesprek gegaan met de patiënt. De patiënt is vervolgens aangehouden en overgebracht naar een andere locatie.

Arrestatieteams

Rond 14.00 uur kreeg de politie de melding van de ontsnappingspoging binnen. Daarop werd direct gereageerd door een flink aantal politieauto's richting de tbs-kliniek te sturen. Ook kwamen er diverse arrestatieteams op de kliniek af en was de brandweer aanwezig. "De politie was uit voorzorg aanwezig", benadrukt Siermann. "Er is nooit sprake geweest van een risico voor de omgeving."