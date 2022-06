De sluis Zevenhuizer Verlaat in het Rottemerengebied gaat voor maximaal twee weken dicht. Dat is nodig om te kunnen bepalen welke herstelwerkzaamheden aan de sluis moeten worden uitgevoerd. De sluis is vanaf maandag 13 juni zowel gesloten voor vaarverkeer als voor wandelaars en voetgangers.

De gemeente Zuidplas meldt dat voor dit tijdstip van de werkzaamheden is gekozen om de vaarpiek tijdens de zomermaanden voor te zijn. Na een grondige inspectie wordt een renovatieplan opgesteld door het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard in samenwerking met een ingenieursbureau. Een onderwaterinspectie heeft inmiddels al plaatsgevonden. De gegevens hiervan worden gebruikt om het inspectieplan te verfijnen.

Onderzocht wordt ook of de sluis deels kan worden geautomatiseerd. Daarnaast komt er voor vissen een betere verbinding tussen de Hennipsloot in Zevenhuizen en de Rotte, zodat zij veilig heen en weer kunnen zwemmen.

Het Zevenhuizer Verlaat is een rijksmonument uit 1740 dat ligt in de boezemkade van de Rotte. Het is een schutsluis met puntdeuren. De sluis verbindt de Rottemeren, waar het peil -1 meter is, met de Hennipsloot (-1,15 meter NAP). De sluis is onderdeel van de recreatieve vaarroute van de Hollandsche IJssel via de Ringvaart en de Rotte naar de Schie.

Het Zevenhuizer Verlaat is onderdeel van een zogeheten regionale waterkering. De sluis houdt het water tegen dat anders de polder in stroomt. Met behulp van deze sluis kan ook het waterpeil in de Hennipsloot en de polder worden gereguleerd.

De renovatie van de sluis is mede bedoeld om bij te dragen aan de ambitie van de provincie Zuid-Holland om het recreatieve regionale vaarnetwerk te versterken. Het project krijgt daarom ook subsidie van de provincie.