Op de spoedeisende hulp in het IJsselland Ziekenhuis in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag brandlucht en rookontwikkeling waargenomen. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kwam er rond 1.00 uur een melding binnen van 'bijzondere geuren' op de spoedeisende hulp (SEH). De brandweer schaalde op naar GRIP-1. Het ziekenhuis op de Prins Constantijnweg in Capelle aan den IJssel heeft uit voorzorg 13 patiënten elders in het ziekenhuis verplaatst. Ook is de huisartsenpost ontruimd. Boven het dak van het ziekenhuis heeft een tijdje een drone gevlogen, ingezet door de Veiligheidsregio, uit voorzorgsmaatregelen. Na onderzoek van de brandweer bleek dat een luchtbehandelingskast in de technische ruimte van het ziekenhuis onbelast raakte. "Daardoor is er brandlucht ontstaan", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Rond 04:45 uur kon de SEH en de huisartsenpost weer worden vrijgegeven. "Er is niks aangetroffen", meldt Albert van Wijk die namens het IJsselland Ziekenhuis spreekt. "De bijzondere geur is ook weg." Volgens Van Wijk waren er geen bijzondere patiënten op de SEH op het moment van evacuatie. "Het is gelukkig rustig verlopen allemaal. Ik ben blij met de rust waarmee alles opgepakt is."