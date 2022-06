Bij een beginnende brand in een woning in de Rotterdamse wijk Sportdorp heeft een oma een heldhaftige rol gespeeld. Nadat ze door haar kleinkind per ongeluk buiten werd gesloten, zag ze door het raam de beginnende brand. Ze aarzelde geen moment en besloot met haar arm een ruit in te slaan, om zo toegang tot de woning te verschaffen.

Op zondagmiddag paste de oma op, zoals ze volgens een getuige geregeld deed. De oma zette een pan soep op het vuur en ging naar de schuur om iets te pakken. Terwijl ze dit deed had een van de kinderen de deur op slot gedaan.

Volgens een omstander probeerde ze in eerste instantie via het dakraam naar binnen te gaan, maar nadat ze het vuur en de rook zag is ze naar beneden geklommen en heeft ze met haar arm het raam van de achterdeur ingeslagen. De buren belden ondertussen al 112.

In de bocht

Tot overmaat van ramp kon de gealarmeerde brandweer niet snel bij de woning komen. Het lukte de chauffeur van een brandweerwagen niet om de smalle Rugbystraat in te rijden, omdat voertuigen te dicht bij de bocht geparkeerd stonden. Hierdoor kwam de brandweer later aan op locatie en duurde het langer voordat de brand onder controle was.

"Dit komt helaas wel vaker voor", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "In dit geval was het geen grote brand en was de noodzaak niet groot genoeg dat wij schade aan de voertuigen moesten aanbrengen."

Lichtgewond

De oma raakte bij de reddingsactie lichtgewond en is voor haar verwondingen naar het Erasmus MC gebracht. De twee kleinkinderen hadden rook binnengekregen, maar na een controle door ambulancebroeders hoefde zij niet verder behandeld te worden. De ouders kwamen aangelopen toen oma in de ambulance zat.