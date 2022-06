Een onbekende man, die zondag net na middernacht aanklopt bij je huis: de bewoner van een Rotterdamse woning hield er in de nacht van zaterdag op zondag direct een slecht gevoel aan over en schakelde de politie in. Niet veel later werd duidelijk dat de man inderdaad weinig goede bedoelingen had.

Want toen de bewoner niet open deed, besloot de man, die volgens de politie een tasje bij zich had, zichzelf toegang tot de woning te verschaffen. Hij brak een ruit open en ging met drie anderen naar binnen. De alerte bewoner van het huis aan de Jan Evertsenplaats in het centrum van Rotterdam was intussen al gevlucht. Via het balkon bereikte hij de woning van de buren. Het slachtoffer kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De gealarmeerde agenten wisten één van de verdachten op te pakken. De man, een 28-jarige Rotterdammer, zette het nog wel op een rennen, maar kon even later alsnog worden aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide hij een vuurwapen weg. De drie andere verdachten wisten te ontkomen. De politie is nog altijd op zoek naar hen. Het is niet bekend of er iets buit werd gemaakt bij de woningoverval. De politie doet verder onderzoek naar het incident.