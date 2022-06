De politie heeft vrijdagavond drie jongens aangehouden voor betrokkenheid bij een grote vechtpartij aan de 2e Sint-Janshof in Rotterdam. Bij de vechtpartij raakten twee andere jongens gewond.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding van de vechtpartij. Een grote groep jongeren zou met elkaar op de vuist zijn gegaan en daarbij was ook een mes gezien. Eenmaal ter plaatse troffen agenten niemand meer aan.

Toch bleek er wel degelijk te zijn gevochten. Twee jongens hadden zich gemeld in het ziekenhuis met verwondingen. Zij zijn buiten levensgevaar, laat de politie weten. In de omgeving zijn uiteindelijk drie tieners aangehouden: een 15-jarige uit Heerhugowaard, een Spijkenisser (16) en een Rotterdammer (17). De politie onderzoekt wat hun betrokkenheid bij de vechtpartij precies was.