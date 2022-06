Voor de derde keer is een afhaalrestaurant aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam-Nieuwe Westen beschoten. De schietpartij gebeurde zaterdagnacht rond 01.50 uur. Niemand raakte gewond. De schutters zijn direct na het incident op de vlucht geslagen.

Het forensisch team van de politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Tijdelijk was hiervoor de straat afgesloten. Inmiddels is deze weer vrijgegeven. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Zij zijn nog niet aangehouden.