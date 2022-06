Op de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid vond vrijdagavond een dodelijk ongeval plaats. Een voetganger is daar geschept door een auto. De bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur. Verschillende hulpdiensten, waaronder de ambulancedienst, politie en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het aangereden slachtoffer werd tientallen minuten gereanimeerd. Maar de inzet van de hulpdiensten mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. De forensische opsporing en een verkeersteam van de politie zijn ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Meerdere auto's die geparkeerd staan langs de Oldegaarde zijn beschadigd geraakt. De auto van de verdachte is zijn rechter zijspiegel verloren. Ook is de zijruit aan de rechterkant verbrijzeld. De politie heeft de Kerkwervesingel richting de Groene Kruis afgezet.