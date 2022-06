Volgens de dertigjarige schipper was hij slechts gevraagd om toeristen rond te varen in Nederland en zat hij tot zijn stomme verbazing opeens met zeven illegale Albanezen op de Noordzee richting Engeland. De rechtbank geloofde zijn onschuld niet en veroordeelde Andriy K. (30) vrijdag tot een celstraf van 1,5 jaar wegens mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie had eerder dezelfde straf geëist. Hoewel de rechters niet vonden dat K. 'uit winstbejag' meedeed aan de mensensmokkel, vonden ze zijn belangrijke rol in het geheel wel overduidelijk.

K. werd op 17 september om acht uur 's ochtends op de Noordzee gecontroleerd door de kustwacht. De zeilboot biedt plaats aan maximaal vier mensen, maar de controleurs telden er acht. Behalve K. allemaal Albanezen met een echt paspoort, maar zonder geldig visum voor Engeland.

De Oekraïense schipper beweerde dat hij voor 5000 euro per maand naar Nederland was gehaald om 'toeristen rond te varen'. "Met de eigenaar van de boot voer ik vanuit een Amsterdamse jachthaven naar Rotterdam. Tijdens die tocht kreeg ik te horen dat we richting Engeland zouden gaan'', vertelde hij eerder tijdens zijn proces.

Eenmaal in de Rotterdamse haven zouden de booteigenaar en diens handlangers hebben aangekondigd dat er zeven passagiers aan boord zouden komen die K. naar Engeland moest brengen. Dat onschuldverhaal geloofde de rechtbank niet.