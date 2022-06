Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws bij Carlos Gonçalves binnen. De voorzitter van de tot nu toe altijd invloedrijke Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is verbijsterd door de brief van het stadsbestuur waarin wordt voorgesteld om vanaf 2023 geen gebruik meer te maken van de adviezen van zijn instelling.

Aanleiding voor de koerswijziging is het evaluatierapport Uit de Groef dat door adviesbureau Rijnconsult werd opgesteld. Daarin wordt de RRKC onder de loep genomen en 'de relationele sfeer' tussen gemeente, RRKC en kunstsector tegen het licht gehouden.

Volgens het rapport is het in de huidige structuur onduidelijk wie waar over gaat en zijn er spanningen tussen de betrokken partijen (gemeente, RRKC en cultuursector). Ondanks diverse pogingen om dat te doorbreken, zit men 'in een groef' waar men niet uitkomt, luidt de conclusie.

Museum Rotterdam

De RRKC geldt als het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur in Rotterdam. De instelling toetst subsidieaanvragen uit de kunstsector en adviseert hoe het culturele budget besteed moet worden. Ook kijkt de RRKC of culturele instellingen goed functioneren. Die adviezen werden in de regel altijd door de gemeente overgenomen. Zo moest het vroegere Museum Rotterdam in 2020 dicht na een negatief advies van de RRKC.

"Ik voel me overvallen'', zegt Gonçalves. Hij benadrukt tijdens de evaluatieperiode nog geen voorzitter van RRKC te zijn geweest. "Maar dan nog schrik je van zo'n rapport. Dat de relationele sfeer niet goed zou zijn, ik weet het niet. Je geeft advies waar men niet altijd op zit te wachten. Wellicht dat de wethouder en het ambtelijk apparaat daar moeite mee hebben."

Het college van burgemeester en wethouders stelt in de brief op basis van het rapport met de huidige adviesstructuur te willen stoppen. 'Omdat deze niet meer aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften bij gemeente en cultuursector zelf'. De RRKC mag nog zijn zienswijze geven, daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.