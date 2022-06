Een Poolse supermarkt aan de Strevelsweg in Rotterdam is donderdagavond overvallen door een nog onbekende dader. De overvaller had een vuurwapen bij zich, waarmee hij het supermarktpersoneel bedreigde. Er vielen geen gewonden en de overvaller is er zonder buit vandoor gegaan.

De overval vond rond 20.45 uur plaats, maar een medewerker van de winkel schakelde pas ruim een kwartier later de politie in. Niet door te bellen, maar door tegen toevallig passerende agenten op straat het verhaal te doen. "Doordat we pas later een melding kregen, hebben we niet direct de zoektocht naar de dader kunnen opstarten", aldus een politiewoordvoerder. "Daardoor zijn we vooral afhankelijk van mensen die iets hebben gezien." Volgens de politie is de dader een man die zwarte kleding en gezichtsbedekking droeg. Waarom hij zonder buit de winkel verliet, is niet bekend. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam