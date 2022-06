Teruglopende omzetten en veel meer sluipverkeer in de buurt. De drukke Rotterdamse winkelstraat Noorderboulevard in het Oude Noorden zucht onder de proef met eenrichtingsverkeer, maar ziet ook dat het voor fietsers en voetgangers een stuk beter is.

De testperiode van drie maanden zit erop. Grote vraag is nu: terug naar het oude of zo houden? Als het aan Willem van Mastrigt, eigenaar van reformhuis W. van Mastrigt ligt, wordt het snel weer twee richtingen rijden. "Het is veel drukker geworden in de omliggende straten. De Noordsingel staat vast, de Gerard Scholtenstraat. De bewoners daar hebben veel overlast. En ja, ook ik zag mijn omzet afnemen. Klanten die met de auto komen, kunnen je slechter bereiken. Rijden zich vast in de andere straten en komen niet meer.''

En zo zijn er veel meer ondernemers, weet hij. "De gemeente had deze proef nooit zo kort na corona moeten doen. Iedereen heeft het al zo moeilijk met al die stijgende prijzen. Ik zie wel dat het voor voetgangers en fietsers rustiger is. Dat is fijn. Opstoppingen zijn er ook amper nog, net als auto's die tegen het verkeer inrijden. Daar zit de politie goed bovenop.''

Boos

Omdat er in de 'Zwart Jan' de afgelopen jaren meerdere zware verkeersongelukken gebeurden, besloot de gemeente te kijken of het met één richting voor auto's en vrachtwagens veiliger wordt, vooral voor fietsers en voetgangers. De Zwart Janstraat kun je nu alleen vanaf de Bergweg inrijden. Al direct na de start in februari was duidelijk dat autoverkeer de zijstraten opzocht. Bewoners trokken boos aan de bel.

De gemeente besloot niet bij te sturen. Het duurt even voordat mensen aan de nieuwe situatie zijn gewend, was de uitleg. De uitkomsten van de proef worden begin juni voorgelegd aan de wethouder die over verkeer gaat. Die beslist wat het vervolg wordt.