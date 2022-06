Opengebroken, nummerplaten gestolen en soms zelfs volledig gestript. Geregeld treffen autobezitters hun wagen zo aan rond de Kralingse Zoom in Rotterdam. De politie heeft al een verdachte gearresteerd, maar daarmee zijn de vernielingen niet gestopt.

Meerdere buurtbewoners vertellen gek te worden van de inbraken. Zij melden dat al meerdere keren dashboardkastjes en airbags zijn gestolen. "Afgelopen dinsdag is mijn kentekenplaat nog gejat", zegt één van de bewoners.

Dat is opmerkelijk, want de politie meldt namelijk dat eind mei - een dag voor de kentekenplaat werd gestolen - een 53-jarige man is aangehouden voor verschillende auto-inbraken in het gebied rond Kralingse Zoom.

woordvoerder Mirjam Hoogmoed van de politie in Rotterdam adviseert mensen de nieuwe inbraken en diefstallen te melden. "Blijft het gebeuren, doe dan elke keer weer aangifte."

Volgens buurtbewoners gebeurt het vaker en ze zeggen er al meermaals over te hebben geklaagd bij de afdeling Handhaving en de gemeente. Zij willen cameratoezicht, maar daar wil de gemeente Rotterdam niets van weten. "Omdat dit een heel zwaar instrument is'', zegt woordvoerder Monica Nandoe. "Camera's worden alleen ingezet bij geweldsincidenten.'' Volgens haar kan wel gekeken worden naar extra verlichting en het snoeien van bosjes rondom de parkeerplekken.

Extra surveillance

Volgens Nandoe is al extra aandacht vanuit de politie en de afdeling Toezicht en Handhaving voor het gebied rond Kralingse Zoom. "We voeren hier extra surveillances uit en daarbij kijken we naar mogelijkheden voor een preventiecampagne, om bewustwording te vergroten en mensen te stimuleren de politie te bellen bij verdachte situaties."