Het Rotterdamse cybercrimeteam (CCT) heeft een sleutelrol gespeeld in een groot internationaal fraude- en witwasonderzoek, genaamd Operation SKEIN. Daarbij werden tot nu toe 203 verdachten aangehouden. Afgelopen maandag werden in Dublin nog een 27-jarige man en een 25-jarige vrouw opgepakt door de Ierse politie. Zij worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De zaak kwam aan het rollen, nadat een havenbedrijf uit Rotterdam in april 2020 aangifte deed van factuurfraude, ook wel bekend als 'Business e-mail Compromise' (BEC-)fraude. Het bedrijf speelde bij de aangifte zijn eigen onderzoek door aan de politie. Uit die gegevens bleek het slachtoffer voor een substantieel bedrag te zijn opgelicht, waarna het geld via verschillende rekeningen naar het buitenland werd weggesluisd. Ook kwam naar voren dat de frauduleuze e-mails vanuit Dublin waren verzonden.

Ierse politie

De Rotterdamse rechercheurs benaderden daarop het Garda National Economic Crime Bureau (GNECB), de fraudeafdeling van de Ierse politie. Gezamenlijk onderzoek leidde tot een doorzoeking in een woning, nabij Dublin begin mei 2020. Hierbij werden telefoons en opslagapparaten in beslag genomen, samen met bewijsmateriaal voor het ronselen van zogeheten 'money mules'. Dit zijn mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen aan criminelen. De in beslag genomen apparaten zijn onderzocht door het CCT Rotterdam.

De Rotterdamse aangifte vormde zo de aanleiding voor een groot onderzoek door de Ierse politie, genaamd Operation SKEIN. Dat leidde naar een criminele organisatie die in (en vanuit) Ierland opereerde en zich schuldig maakte aan onder meer (BEC-)fraude, datingfraude, smishing scams en het wereldwijd ronselen van 'money mules'. Ook werden witwasconstructies blootgelegd, waarbij bankrekeningen in Turkije, het Verenigd Koninkrijk, een aantal EU-landen en Azië betrokken waren.

Inmiddels zijn er 203 verdachten aangehouden, onder wie de mogelijke leider van de organisatie.