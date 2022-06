Een 27-jarige man uit Schiedam is in de nacht van woensdag op donderdag ingereden op de muur van een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Volgens de politie gebeurde dit tijdens een straatrace.

De automobilist probeerde een andere auto links in te halen, maar pakte tijdens de inhaalactie het stoepje mee en is zo de eetgelegenheid ingevlogen. Volgens een getuige hebben omstanders de auto teruggeduwd en de 27-jarige man eerste hulp geboden. De Schiedammer is met lichte verwondingen naar het Erasmus MC gebracht. De automobilist die werd ingehaald heeft geen letsel opgelopen. Groot gat In de stenen gevel van het restaurant zit een groot gat en de ramen zijn kapot. Het restaurant serveert Turkse gerechten en was net een maand geopend. De officier van justitie zal bepalen of de bestuurder een boete of een andere straf krijgt.