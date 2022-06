Twee auto's op het parkeerterrein van gevangenis De Schie in Rotterdam zijn dinsdagnacht volledig uitgebrand. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken. Het gaat om auto's van personeelsleden.

Het incident vond rond 2.30 uur plaats. Volgens ooggetuigen heeft de dader een gat in het hek langs het terrein gemaakt om binnen te komen. Via deze weg is hij vermoedelijk ook gevlucht.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen kan nog weinig over de branden kwijt. "De politie heeft het vol in onderzoek. Vast staat dat dit heel naar is voor de betrokken collega's. Zoiets heeft natuurlijk impact. We bieden hen nazorg en opvang aan."

Eerdere brandstichting nooit opgelost

Vorig jaar mei kreeg de gevangenis ook al met brandstichting te maken. Een tweetal goot toen op klaarlichte dag benzine over zestien geparkeerde auto's. Twee wagens vatten daadwerkelijk vlam. De zaak werd nooit opgehelderd.

Het Hoofd Veiligheid van de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, zei eerder tegen deze site dat de brandstichting paste in een nieuwe trend. Gevangenissen krijgen volgens hem steeds vaker met dreigingen van buiten te maken.

"Het grote probleem zijn momenteel de handlangers buiten. Dat zijn de mannen die spullen gooien, intimideren en brandstichten. De vraag is nu hoe we ons tegen hén moeten wapenen."