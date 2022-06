De verkeerspolitie in Rotterdam heeft vier motoren in beslag genomen van motorrijders die afgelopen weekend levensgevaarlijke stunts uithaalden bij de Beneluxtunnel. Op een video op de website Dumpert is te zien hoe de bestuurders kort na de tunnel met loeiende motoren optrekken en zigzaggend tussen andere auto's doorrijden.

"Dat dit nu op snelwegen gebeurt, baart ons veel zorgen", aldus een woordvoerder van de verkeerspolitie Rotterdam. De video die maandag op Dumpert verscheen, zorgde ervoor dat de politie een onderzoek startte naar de roekeloze bestuurders. "We zagen dat het in ons werkgebied plaatsvond, dus gingen eens kijken." Zo werden verschillende kentekens achterhaald en konden vier motoren dinsdag in beslag worden genomen. Vier verdachten De politie heeft tot nu toe vier mannen op het oog als verdachten. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt voor roekeloos rijden en het onnodig veroorzaken van gevaar. Wat hun uiteindelijke straf precies wordt, kan de politie nog niet zeggen. "Maar we gaan zeker alle juridische mogelijkheden uit de kast trekken", aldus de woordvoerder. "Het innemen van het rijbewijs is daar één van. Ook willen we bij het Openbaar Ministerie voor elkaar krijgen dat de motoren worden vernietigd." Ondanks dat de politie weet dat dit soort incidenten vaker voorkomen, bijvoorbeeld op industrieterreinen zoals de Maasvlakte en de Waalhaven, schrikt zij dat het nu ook op de snelweg gebeurt. "Uit een recent gesprek met een van de motorrijders blijkt dat ze vinden dat dit racegedrag moet kunnen", aldus de politie. "Ze zien het stunten met motorfietsen als een hobby en uitlaatklep. Wij denken daar anders over." Het aantal verdachten kan nog oplopen, omdat nog niet alle beelden van het incident zijn geanalyseerd. Ook is de politie op zoek naar getuigen die dashcambeelden hebben.