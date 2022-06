De Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld dat medio maart vanuit Rotterdam vertrok, is aangekomen in de hoofdstad van Senegal, Dakar. Het meerde maandag aan naast het andere schip van medische hulporganisatie Mercy Ships, de Africa Mercy.

Met de aanwezigheid van beide ziekenhuisschepen in Senegal vieren Mercy Ships en Afrika samen het dertigjarige jubileum van hun samenwerking. Het nieuwe trainings- en operatieschip gaat een bijdrage leveren aan de strijd tegen de grootste nood van deze wereld: het gebrek aan medische zorg.

Het gloednieuwe schip werd officieel welkom geheten in Afrika door president Macky Sall van Senegal. Even daarvoor ondertekenden tal van Afrikaanse leiders de Dakar Declaration. Daarin staan toezeggingen voor de gezamenlijke inzet voor chirurgische zorg in Afrika tussen nu en 2030.

De Global Mercy is 174 meter lang, ruim 28 meter breed en telt elf dekken, waarvan op dek drie en vier het hospitaal is gevestigd. Aan boord zijn zes operatiekamers en 199 ziekenhuisbedden. De internationale vrijwilligersorganisatie verwacht jaarlijks meer dan vijfduizend operaties en ruim 28.000 tandheelkundige behandelingen uit te voeren. Tegelijkertijd worden er zo'n achtentwintighonderd medische professionals opgeleid.