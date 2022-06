Voor de acht hartvormige beelden die zijn gesloopt na de nederlaag van Feyenoord in de Conference League-finale, is een crowdfunding gestart. Initiatiefnemer Herman Poort wil ze met het opgehaalde geld opnieuw laten produceren. De beelden zijn onderdeel van de openluchtexpositie Heart Work Heroes, een ode aan de zorg.

Sinds 18 mei stonden in totaal 41 beelden verspreid over de stad. Poort baalde enorm toen hij hoorde dat acht daarvan waren gesloopt, maar laat het er niet bij zitten. Via crowdfunding hoopt hij het project te redden en alle kosten die het herstel met zich meebrengt, op te halen.