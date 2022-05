In een portiekflat aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid is in de nacht van maandag op dinsdag brand geweest. Hierdoor moesten de bewoners van meerdere woningen hun huis uit.

Bij het krijgen van de melding rond 3.00 uur schaalde de brandweer gelijk op naar middelbrand. Uiteindelijk was deze snel onder controle. De brandweer moest volgens ooggetuigen wel een aantal deuren forceren. Waar en hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.