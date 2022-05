Om de dagelijkse verkeerschaos in Prins-Alexander enigszins te beteugelen, heeft Rijkswaterstaat bij de werkzaamheden aan het viaduct onder de A16 voor een andere omleidingsroute gekozen.

Het verkeer wordt nu over de Prins Alexanderlaan gestuurd - in plaats van de Koningslaan - én over de Prinsenlaan. "Omdat de werkzaamheden onder het viaduct langer duren en vanwege de veiligheid en leefbaarheid'', zo luidt de uitleg.

Het is getoeter en gefoeter troef sinds Rijkswaterstaat begonnen is met het versterken van het A16-viaduct over de Hoofdweg. In en rond de spits is hier altijd al veel oponthoud, nu staat het er de hele dag muurvast. Met ellenlange files tot gevolg, soms tot aan Zuidplas en Capelle toe.