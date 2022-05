Automobilisten in Prins-Alexander kunnen hun borst natmaken. Want het fileleed door de werkzaamheden aan de A16 zal zeker tot in 2024 voortduren. Dat schrijft wethouder Judith Bokhove (GroenLinks, verkeer) aan de gemeenteraad. Donderdag is er een debat in de gemeenteraad over deze kwestie, die autobezitters dagelijks tot razernij brengt.

In de brief meldt de bestuurder dat de verkeershinder 'onvermijdelijk is' door het plaatsen van een constructie op de rijstroken van de Hoofdweg, om het viaduct daar te ondersteunen. Noodzakelijk, om te voorkomen dat dit deel van de snelweg onder de druk van het vele verkeer zou instorten. "Het viaduct zal door Rijkswaterstaat worden vervangen, maar dat zal op z'n vroegst in 2024 zijn.'' Een drama voor het woon-werkverkeer van en naar de Rotterdamse wijken ten oosten van de A16. De enige doorgang die nog over is, wordt gereserveerd voor hulpdiensten. De rest moet omrijden, wat dagelijks tot een enorme verkeerschaos leidt op de Boszoom, Terbregseweg, Jacques Dutilhweg en Capelseweg. "De situatie wordt 24 uur per dag gemonitord door de verkeersregiekamer en waar nodig bijgestuurd om de situatie veilig en beheersbaar te houden'', aldus Bokhove. Een berger staat paraat om bij incidenten de overgebleven route zo snel mogelijk vrij te maken.