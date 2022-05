Door een te hoge vrachtwagen was de weg naar de Botlektunnel maandagochtend korte tijd afgesloten. Inmiddels is er weer één rijstrook open op de A15 richting Europoort. Ook op de A20 richting Hoek van Holland zijn twee rijstroken dicht door een ongeval.

Door de vrachtwagen stond het verkeer enige tijd stil voor de Botlektunnel. Het voertuig is inmiddels achteruit begeleid. Volgens Rijkswaterstaat kunnen alle rijstroken weer open zodra de afzetting is opgeruimd.

Ongeval

Ook op de A20 richting Hoek van Holland moeten weggebruikers maandagochtend rekening houden met vertraging. Door een ongeval tussen een vrachtwagen en een auto zijn twee rijstroken afgesloten. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten.