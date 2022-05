Een ruzie op de Beijerlandselaan in Rotterdam liep zondagavond zo hoog op dat een man twee messen tevoorschijn haalde. Er raakte niemand gewond en de politie heeft de steekvoorwerpen in beslag genomen. De man heeft een boete gehad.

Nadat de man was bekeurd, kwam hij de persoon weer tegen met wie hij ruzie had gehad. De aanwezige politieagenten probeerden de boel te sussen. "Over en weer werd er geschreeuwd en gevloekt. Tijdens het geschreeuw trok een 31-jarige man uit Rotterdam zijn broek naar beneden en toonde zijn geslachtsdeel'', schrijft de politie op sociale media.