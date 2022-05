De Holland America Line Rotterdam is weer een vlaggenschip rijker. De Rotterdam VII wordt maandag gedoopt aan de Wilhelminapier op de Rotterdamse Kop van Zuid.

De Rotterdam VII is het grootste schip van de Holland America Line tot nu toe. Het vlaggenschip heeft een capaciteit van 2660 passagiers.

Prinses Margriet zal het schip dopen. Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is aanwezig bij de plechtigheid. Het schip vaart daarna verder naar Noorwegen voor een feestelijke 'Rotterdam Naming Celebration Cruise'. In Noorwegen worden Kristiansand, Stavanger en Flåm aangedaan, meldt de website Port of Rotterdam.

Prinses Margriet doopte eerder de Prinsendam, Nieuw Amsterdam II, Rotterdam VI en Oosterdam.

Behalve de Rotterdam VII zijn er de komende maanden weer tientallen megaschepen in Rotterdam te zien. Na een paar rustige jaren vanwege corona is het cruiseseizoen weer begonnen. Tijdens de pandemie lagen de elf schepen van de Holland America Line stil. Nu komen ze een voor een in de vaart, behalve de Volendam. Die ligt in ieder geval tot half september in Rotterdam om Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het schip biedt sinds april tijdelijk onderdak aan 1200 Oekraïners.