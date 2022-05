Twee auto's zijn op elkaar gebotst aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam. Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 6.30 uur.

De twee automobilisten kwamen beiden van de Erasmusbrug richting Zuid toen het op de kruising aan de Wilhelminakade met de Posthumalaan mis ging. Bij het afslaan wilde één van de bestuurders de ander inhalen met een botsing tot gevolg.

Eén van de bestuurders is na controle in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed.

Een bergingsbedrijf is ter plekke gekomen om de twee voertuigen te bergen.