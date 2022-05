Op de Rotterdamse Vaanweg is zaterdagmiddag een botsing tussen een auto en een stadsbus geweest. De bestuurder van de auto, die onder invloed was, is naar het ziekenhuis gebracht. De reizigers in de bus zijn geschrokken van het voorval, maar bleven ongedeerd.

Er kwamen ook twee ambulances ter plekke, maar deze bleken niet nodig. Wel waren de reizigers van de bus 'erg van de kaart' na het voorval, meldt een woordvoerder van de politie Rotterdam. De bestuurder van de auto is nu naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de hoeveelheid alcohol in het bloed van deze persoon. Het ongeluk gebeurde even na vieren. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam