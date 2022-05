De politie heeft een 21-jarige Rotterdammer aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van Shantienne Frans (34). Frans werd op 22 mei neergeschoten op de Nassauhaven in Rotterdam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en roept getuigen op om informatie te delen.

Het slachtoffer werd even na half twaalf 's avonds bij zijn woning in de Persoonsstraat beschoten. Hij wist nog weg te rennen, maar zakte even verderop aan de Nassauhaven in elkaar. Op een filmpje dat een buurtbewoner heeft gemaakt, is te zien hoe een in het zwart geklede man daarop nog vier kogels op hem afvuurt. De schutter rent daarna weg en stapt aan de bijrijderskant in een grijze auto, die meteen daarna hard wegrijdt. Volgens getuigen ging het om een Volkswagen Golf.