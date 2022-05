Een man heeft zaterdagnacht op de Rotterdamse Diephuisstraat een auto vernield met een hamer. Het Team Parate Eenheid van de politie heeft een verdachte aangehouden. Even leek het om een schietpartij te gaan, maar dit bleek dus niet het geval.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding van een schietpartij op de Diephuisstraat. Omstanders hoorden harde klappen en dachten aan schoten. Ter plekke bleken het de geluiden van een man die met een hamer een auto in sloeg. Hierdoor raakte de auto zwaar beschadigd.

Op de Meidoornsingel zag de politie rond 21.00 uur de man die de auto vernield zou hebben. Hij werd middels een BTGB aangehouden. De man volgde de aanwijzingen in eerste instantie niet op en daarom is een waarschuwingsschot gelost. De hamer en een mes zijn in beslag genomen.