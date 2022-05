Ongeveer 220 teams staan volgende week zaterdag aan de start van de 31e editie van de Roparun. Dit jaar vindt het evenement volledig in Nederland plaats. De deelnemers starten in Twente en eindigen op Tweede Pinksterdag op de Coolsingel in Rotterdam. Met de estafetteloop wordt geld opgehaald voor het goede doel.

In het verleden vertrokken teams uit de Franse hoofdstad Parijs en de Duitse stad Hamburg naar de finish in Rotterdam. Al eerder werd gekozen om de loop in eigen land te houden vanwege de coronapandemie. De teams vertrekken vanuit het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe en lopen twee dagen lang non-stop in estafette naar Rotterdam.

Coolsingel is 'de plek waar het hoort'

"We zijn in meerdere opzichten hartstikke blij dat we weer echt mogen'', zegt Roparun-directeur Gerard Bakx. "Na een aantal moeizame coronajaren kan er nu weer voor het eerst tijdens Pinksteren een volledig evenement plaatsvinden."

Tijdens de vorige edities was de finish op de Binnenrotte vanwege de herinrichting van de Coolsingel. Maar Bakx is blij dat de finish weer op de oude plek is. "De plek waar het hoort", aldus Bakx. "De Coolsingel is de plek waar wij horen te finishen.''

90 miljoen euro

De Roparun is een non-stop estafetteloop die sinds 1992 wordt georganiseerd. Sindsdien is al ongeveer 90 miljoen euro opgehaald om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. In oktober 2021 werd met de dertigste editie van de Roparun ruim 2 miljoen euro opgehaald.

In recordjaar 2019 werd door 340 teams 5,6 miljoen euro binnengehaald. Dat was de laatste editie voordat de coronapandemie begon.