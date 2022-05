Even na 2.30 uur op zaterdagnacht klinken er schoten in de Sleedoorn in Poortugaal. In de gewoonlijk zo rustige straat wordt een woning onder vuur genomen. Volgens een politiewoordvoerder raakte er niemand gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het mis in de Sleedoorn. De 37-jarige bewoonster schrikt wakker van twee harde knallen. Ze blijft ongedeerd. Als zij gaat kijken wat er is gebeurd, ziet ze dat er op haar voordeur is geschoten. Als de politie de schade opneemt bij de woning, wordt er een huls op straat aangetroffen.

Zaterdagmiddag is de schietpartij het gesprek van de dag in de straat in Poortugaal. Het enige dat doet herinneren aan wat er die nacht is gebeurd, zijn de twee kogelgaten in het glas van de voordeur van de woning. De rolluiken zitten potdicht. Het is het enige huis met een camera aan de gevel.

Groot contrast

Het is een groot contrast met de bloemen die in de tuin in bloei staan, de kinderen die in de straat spelen en de vele ouderen die door de straat wandelen. Hier in deze straat is het gemoedelijk, groet men elkaar nog. Aan het eind van de doodlopende weg staat een peuterspeelzaal. Er staan grote vrijstaande woningen en wat rijtjeshuurhuizen.

Even verderop van de getroffen woning staan twee buurmannen buiten. Zij hebben niets van de onrust meegekregen vannacht, vertellen ze. "Het is een hartstikke rustige straat", zegt een van hen. De laatste keer dat hij er iets meemaakte, is al langer dan een decennia geleden, zegt de ander. "Toen is er eens een drugslab opgedoekt. Verder gebeurt hier nooit wat." De politie belde tussen de middag aan om te vragen of ze iets hebben meegekregen van wat er is gebeurd.

Sommige buren willen liever niets kwijt, net als de bewoonster zelf. Wat de aanleiding voor de schietpartij is, is niet bekend. Ook is het onduidelijk of er één of meerdere schutters betrokken zijn. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.