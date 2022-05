Een ruzie tussen twee mannen in een woning in Hoogvliet raakte vrijdagavond zo verhit, dat die ontaarde in een steekpartij. Een 48-jarige man uit Hoogvliet werd daarbij in zijn buik gestoken met een mes. Hij raakte dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.

Het incident gebeurde aan de Marthalaan. Het slachtoffer was op bezoek bij de andere man, een 41-jarige Rotterdammer. In zijn huis kregen de twee het om een nog onbekende reden met elkaar aan de stok. Ook de 41-jarige man raakte gewond. Hij liep bij de ruzie een flinke hoofdwond op. Hij is eveneens naar het ziekenhuis vervoerd en is door de politie aangehouden. Het is niet bekend waarom hij de andere man met een mes stak.