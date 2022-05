Opgestaan, plaatsje vergaan! Hoek van Holland wil de geschiedenisboeken in gaan met een immense stoelendans. Met maar liefst 1001 stoelen 2,5 uur lang azen op een stoeltje.

Het Wereldrecord Stoelendans op Livemuziek, zoals het evenement is genoemd, is op zaterdag 16 juli op het recreatieoord Hoek van Holland. Het maakt deel uit van North Sea Round Town, een muziekfestival dat in de zomer door Rotterdam trekt. In de wijk, op het station, in de metro op het podium, maar dus ook op de camping in Hoek van Holland. De stoelendans is de afsluiting van North Sea Round Town. Het is de bedoeling dat de stoelendans een jaarlijks terugkerende traditie wordt.

De organisatie van North Sea Round Town, het recreatieoord en het verenigingsleven in Hoek van Holland hebben de handen ineengeslagen om genoeg stoelendansers binnen te roeien voor 16 juli. "Samen zorgen we voor een supergezellige dag en gaan we voor het wereldrecord'', laat de organisatie weten.

De stoelendans duurt in totaal 2,5 uur en zal muzikaal begeleid worden door Arend Niks en Keimpe de Jong. Ceremoniemeester is sheriff 010, een typetje van acteur John Buijsman.