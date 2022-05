De scooter van de Sambalman, de man die al jaren zijn zelfgemaakte sambal en sauzen verkoopt aan het Rotterdamse uitgaanspubliek, is hoogstwaarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken. Hij heeft een foto van de uitgebrande scooter geplaatst op zijn Facebook-pagina. Hij weet niet wie het gedaan zou kunnen hebben.

Maurice Declerq, alias Dr. Mau, is de Sambalman. Hij trof zijn scooter, die stond aan de Pretorialaan in Rotterdam-Zuid, donderdagochtend volledig uitgebrand aan. "Het is enorm balen", zegt hij. "Want ik kan nu nergens naartoe. Ik moet alles lopen."

Ook kan de Sambalman zijn scooter nu niet langer gebruiken om sambal mee te verkopen. "Ja, het is echt een rotdag. En ik denk dat het ook een hele rotte maand gaat worden", zegt hij. Maar bij de pakken neerzitten, doet hij niet. "Ik wil ook kijken naar andere manieren om sambal te verkopen. Sommige mensen kopen al via de app en misschien ga ik ook wel iets doen via Facebook."

Daarnaast roept hij mensen op om als ze iets gezien of gehoord hebben over het in brand steken van de scooter dat te laten weten. "Dan horen we dat graag", zegt hij.