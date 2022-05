Feyenoord neemt met klem afstand van een foto met twintig anonieme Feyenoord-supporters die op internet circuleert: op spandoeken vereren ze Hitler en wensen ze Aboutaleb dood. Ook Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden, wordt bedreigd.

De foto is gemaakt in Tirana en draagt de handtekening van de Rotterdamse Jongeren Kern (RJK), de supportersgroep die eerder is geassocieerd met homofobe acties en geweld richting de Feyenoord-directie.

"In één woord walgelijk'', aldus een woordvoerder van Feyenoord. "Zoals al heel vaak aangegeven wijzen wij iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, bedreiging en intimidatie af. Dus zeker ook dit soort misselijkmakende uitingen. Dit heeft met Feyenoord helemaal niets te maken. Je vraagt je echt af wat ze bezielt. En het is laf, want ze staan onherkenbaar op de foto.''

Roze Zaterdag

De politie meldt bezig te zijn met een onderzoek. De Rotterdamse PvdA heeft een debat aangevraagd in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Co Engberts wil dat de gemeente aan tafel gaat met Feyenoord. "Feyenoord moet zich actief inzetten voor de lhbtiq++-gemeenschap en discriminerend gedrag van supporters aanpakken. Waarom hijsen ze op Roze Zaterdag niet de regenboogvlag?''

Feyenoord laat op zijn beurt weten 'op zeer korte termijn contact te zoeken met zowel de politie als de gemeente om te bezien hoe we hier samen ten strijde kunnen trekken'. "Hoewel het de naam van de club schaadt en we er dus vreselijk van balen is wel duidelijk dat Feyenoord dit maatschappelijke probleem niet alleen kan oplossen. Al was het maar omdat we dus niet weten wie het zijn en dit zich steeds weer afspeelt buiten het stadion.''