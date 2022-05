Tijdens het hemelvaartsweekend vinden er dag en nacht werkzaamheden plaats op de A20 tussen Maassluis en de Marathonweg in Vlaardingen. De weg is in beide richtingen afgesloten van donderdagavond 26 mei 22.00 uur tot maandag 30 mei 5.00 uur.

In het weekend wordt de eerste nieuwe onderdoorgang van knooppunt Vlaardingen aangesloten op de A20. Vanaf maandag 30 mei kunnen auto's hier doorheen rijden. De opritten in Maassluis en bij de Marathonweg gaan op donderdagavond al om 21.00 uur dicht. Daarnaast is op zaterdag- en zondagnacht de rijbaan richting Rotterdam tussen oprit 8 bij de Marathonweg en het Kethelplein ook afgesloten. Grote drukte Volgens Rijkswaterstaat zorgt de afsluiting voor grote drukte op de wegen rondom Maassluis en Vlaardingen. Met name op de Maassluisedijk worden er vertragingen van meer dan een half uur voorzien, omdat het doorgaande verkeer tussen Maassluis in Vlaardingen via die weg wordt omgeleid. Doorgaand verkeer kan het best via de hoofdomleidingsroutes via de A4 en de N223 rijden om de drukte te vermijden. Om sluipverkeer te voorkomen zijn de Zuidbuurt en de Kortebuurt/Broekpolderweg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, bewoners en bezoekers van bedrijven. Geluidshinder wordt beperkt door werkzaamheden die veel geluidsoverlast veroorzaken alleen overdag uit te voeren.