Na een onrustige avond is de rust in het centrum van Rotterdam wedergekeerd. Dat meldt de politie die de handen vol had aan opstootjes in de binnenstad. In totaal werden vier waterwerpers ingezet, onder meer op het Hofplein en de Coolsingel. Er zijn 72 mensen aangehouden. Twee agenten raakten gewond.

Direct na de verloren Conference League-finale van Feyenoord braken in de binnenstad diverse vechtpartijtjes uit en werden agenten bekogeld. Eén agent werd in zijn nek geraakt door een steen. Hij kon ter plekke worden behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek. Een andere agent raakte gewond aan zijn nek doordat hij geraakt werd door glasscherven. De relschoppers richtten ook 'flinke vernielingen' aan, aldus een politiewoordvoerder. Op de Kruiskade sneuvelden winkelruiten. Een tram en een bus werden vernield. Daarnaast staken relschoppers zwaar vuurwerk af. Vooral in het centrum waren veel zware vuurwerkknallen te horen. De ME voerde charges uit en op de Coolsingel en het Hofplein werden waterwerpers ingezet om de straten leeg te krijgen. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en roept omstanders op om camerabeelden te delen, zodat meer relschoppers kunnen worden geïdentificeerd. Rond 1.00 's nachts keerde de rust terug in de stad.