De Rotterdammer is samen met een 55-jarige man uit Delft opgepakt in Rotterdam. Alle vier de verdachten zitten vast.

De slachtoffers komen voornamelijk uit Limburg, maar ook uit overige delen van Nederland. Een aantal van hen deed aangifte. Na de aanhoudingen vonden doorzoekingen in verschillende woningen in Roermond, Heerlen en Rotterdam plaats. Hierbij werden diverse goederen in beslag genomen.