,Rotterdam staat muurvast", zegt Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat. Zo is de A20 richting Hoek van Holland vanaf knooppunt Terbregseplein tot Crooswijk afgesloten door een gekantelde vrachtwagen met huisvuil. De weg is volgens Rijkswaterstaat om 18.30 uur weer vrij.

Het verkeer wordt omgeleid via de Beneluxtunnel op de A4. Derksen verwacht een lange file: "Normaal gesproken staat het al elke avond stil voor de Beneluxtunnel, dus dit zal nu helemaal erg zijn."

Een vrachtwagen met een aanhanger met daarin huisvuil kantelde rond 12.25 uur, net voor de oprit Crooswijk. De chauffeur van de vuilniswagen is door de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

De weg lag bezaaid afval. Dat wordt op dit moment geruimd. De wegafsluiting leidt op dit moment tot zo'n 11 kilometer file. Het verkeer richting Hoek van Holland wordt geadviseerd om te rijden via de A12 en A13, wat tot een half uur extra reistijd opleveren. De A20 was eerder deze dag ook al deels afgesloten vanwege een vrachtwagen met een lekke band. Er is niemand gewond geraakt.

Naast de A20 was tot 16.30 uur ook de verbindingsweg van de A16 naar de A15 dicht door een ongeluk met vier auto's. Het centrum stond ook vast bij het Weena door een demonstratie van Extinction Rebellion.