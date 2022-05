Verschillende demonstranten zijn afgevoerd in bussen. Rond 16.30 uur waren er volgens de politie 36 demonstraten gearresteerd in het centrum. De demonstranten voerden ook actie in de haven, waar ze zich vastketenden aan het spoor om kolentransporten te blokkeren. Ook daar zijn aanhoudingen verricht.

Het Weena was dinsdagmiddag in beide richtingen afgezet vanaf de Delftse Poort tot aan het Hofplein. Voor de ingang van het Shell-kantoor werden flessen met nepbloed leeggespoten. De demonstratie moest van de burgemeester om 15.00 uur beëindigd worden, maar hier werd niet naar geluisterd. Verschillende demonstranten zijn afgevoerd in bussen. Rond 16.30 uur waren er volgens de politie 36 demonstraten gearresteerd in het centrum. De demonstranten voerden ook actie in de haven, waar ze zich vastketenden aan het spoor om kolentransporten te blokkeren. Ook daar zijn aanhoudingen verricht. Het Weena was dinsdagmiddag in beide richtingen afgezet vanaf de Delftse Poort tot aan het Hofplein. Voor de ingang van het Shell-kantoor werden flessen met nepbloed leeggespoten. De demonstratie moest van de burgemeester om 15.00 uur beëindigd worden, maar hier werd niet naar geluisterd. Voor het kantoor van Shell zaten actievoerders op het dak van twee auto's. Ze zaten aan elkaar vastgeketend met hun armen in buizen. In een van die auto's zat een man die zichzelf met een slot om zijn hals aan het stuur had vastgeketend. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk, schrijft de actiegroep op Twitter. "Wij eisen het einde van de fossiele industrie. Om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is." Het is de slotdag van de actieweek van Extinction Rebellion. Eerder werden onder meer meerdere kruispunten geblokkeerd in het centrum van Rotterdam, net als de weg bij olieraffinaderij BP. Actievoerders hebben zich vastgeketend tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion op het Weena in Rotterdam. © Frank de Roo Aan de Missouriweg, op de Tweede Maasvlakte, hebben 'rebellen' zich met kettingen vastgemaakt aan de spoorlijn. Ook de toegangswegen naar kolenoverslagbedrijf EMO en de Onyx-centrale zijn geblokkeerd. Waar het op het Weena draait om zichtbaarheid, proberen actievoerders in de haven 'zo groot mogelijke economische schade aan te richten'.